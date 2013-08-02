جوتزه ينضم أخيرا لمران بايرن

برلين (إفي): انضم لاعب الوسط الألماني ماريو جوتزه اليوم الجمعة إلى مران ناديه الجديد بايرن ميونخ، بعد ابتعاده عن المران بسبب الإصابة.

ومنذ انضمامه إلى النادي البافاري كان جوتزه يقوم بمران منفرد لكي يتعافى من الإصابة في أوتار القدم، ولكنه اليوم سيشارك للمرة الأولى في المران الجماعي للفريق.

وكان جوتزه قد تعرض للإصابة خلال لعبه مع ناديه السابق بروسيا دورتموند خلال مباراة إياب الدور نصف النهائي في بطولة دوري الأبطال الأوروبي أمام ريال مدريد الإسباني.

يشار إلى أن جوتزه (21 عاما)، قد انضم إلى بايرن ميونخ قبل نهاية الموسم الماضي مقابل 37 مليون يورو لبروسيا دورتموند