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مسيرات بشوارع سوهاج تطالب بعودة الرئيس المعزول

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مسيرات بشوارع سوهاج تطالب بعودة الرئيس المعزول مسيرات بشوارع سوهاج تطالب بعودة الرئيس المعزول

نظمت جماعة الإخوان، وحزب الحرية والعدالة، بمشاركة حزب البناء والتنمية والتيارات الإسلامية، وعدد من أنصار المعزول محمد مرسى، عدداً من المسيرات عقب صلاة الجمعة للمطالبة بعودته للحكم.

بدأت المسيرات بالصلاة على أرواح ضحايا المنصة بمدينة نصر ثم انطلقت من مساجد الخلافة بموقف أسيوط وسوهاج، ومسجد الجمعية الشرعية بمنطقة الأرقم، ومسجد الشهيد بمنطقة الشهيد، ومسجد أنصار السنة بمنطقة البحر، ومسجد التوحيد بمدينة ناصر، وتجمعت بميدان الثقافة أكبر ميادين المحافظة، لتعود لتنطلق منه إلى شوارع المحافظة المختلفة حاملين العديد من الصور واللافتات المؤيدة للرئيس المعزول والمناهضة للانقلاب.

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مصر 365