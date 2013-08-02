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مسابقة دينية لحفظة القرآن الكريم بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج

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مسابقة دينية لحفظة القرآن الكريم بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج مسابقة دينية لحفظة القرآن الكريم بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج
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نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، خلال شهر رمضان الكريم مسابقة دينية لحفظة القرآن الكريم، حيث تم اختبار المتقدمين على حفظ القرآن الكريم كاملاً، وثلاث أرباع القرآن، والنصف والربع.

صرح بذلك اللواء المهندس محمود محمد نافع، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أن 20 من العاملين بالشركة اجتازوا الاختبارات.

وأجرى الاختبارات فضيلة الشيخ محمود أبو ضيف النجار ليسانس القراءات العشر وعلوم القرآن بجامعة الأزهر بطنطا ومدرس القراءات العشر وعلوم القرآن بالأزهر الشريف.


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