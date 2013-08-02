تجمع المنوفية يدعو الأهالى لصلاة العيد بدون أى مظاهرات إخوانية أو سلفية

أصدر حزب التجمع بمحافظة المنوفية، بيانا له اليوم وجه فيه دعوة عامة لجميع أهالى المنوفية إلى صلاة عيد الفطر، بدون أى مظاهر إخوانية أو سلفية.

وأكد البيان أنها هى دعوة إلى الاحتشاد لصلاة عيد الفطر فى مكان واحد تحت رعاية الأوقاف، ومنع أى سلوك يعكر صفو اللحظات الروحانية فى صلاة العيد من أى طرف.

وأشار البيان إلى أنها هى دعوة لصلاة العيد بكل مظاهر البهجة والفرح والسعادة - بلا تطرف أو تشدد وبلا أى مظاهر للتجارة بمشاعر المسلمين.

وأضاف البيان أنه عيد بلا إخوان وبلا سلفيين عيد يجمع المسلمين على كلمة التوحيد بعيدا عن أى دعوات للانقسام وبعيدا عن أى تزايد من أحد- ويبقى مافى قلوبنا لله وحده - وليس الإخوان وليس السلفيون وليس المتشددون هو عيد للمسلمين وليس للإخوان وليس للسلفيين هو عيد يجمع كل المسلمين اعتدالا وحبا وتآلف وليس فرقة وبغض وتناحر - تحت راية الأزهر الشريف وبرعاية مشايخ الأوقاف، وبيد وسواعد كل المسلمين بلا أى مسميات.