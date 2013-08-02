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تحالف القوى الليبي يجمد مشاركته السياسية بالبرلمان والحكومة حتى إقرار الدستور

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تحالف القوى الليبي يجمد مشاركته السياسية بالبرلمان والحكومة حتى إقرار الدستور تحالف القوى الليبي يجمد مشاركته السياسية بالبرلمان والحكومة حتى إقرار الدستور

كتب : أ ش أ منذ 55 دقيقة

جمّد تحالف القوى الوطنية الليبية مشاركته في العملية السياسية في ليبيا -المؤتمر الوطني الليبي والحكومة- حتى إقرار الدستور الجديد الذي ينظم الحياة السياسية.

وقال المتحدث باسم تحالف القوى الوطنية ورئيس كتلة التحالف في البرلمان الليبي توفيق الشهيبي - في تصريحات له أذيعت اليوم - إن إعلان تحالف القوى الوطنية الليبية عن تجميد مشاركته بسبب عدم وجود دستور ينظم الحياة السياسية.. مضيفا أنه سيكون لأعضاء التحالف سواء في البرلمان أو حرية الاختيار كأفراد بين الاستمرار في وظائفهم من عدمه.

وأوضح أن التحالف كان ولا يزال يمثل حالة شعبية خرجت من رحم ليبيا لتعبر عن الطموح في دولة عصرية أساسها القانون، وأنه تم التصدي ومنذ اليوم الأول لانعقاد المؤتمر الوطني العام لكتلة تحالف القوى الوطنية التي كانت انعكاسا للشارع الليبي، وشن حملات إعلامية شرسة ولازالت تزداد اليوم شراسة ضد التحالف ورئيسه.

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