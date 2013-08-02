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فرار 18 سجينا ليبيا عقب اشتباكات مسلحة بين الحراس ومجهولون في طرابلس

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فرار 18 سجينا ليبيا عقب اشتباكات مسلحة بين الحراس ومجهولون في طرابلس فرار 18 سجينا ليبيا عقب اشتباكات مسلحة بين الحراس ومجهولون في طرابلس

كتب : أ ش أ منذ 52 دقيقة

تمكن 18 سجينا ليبيا من الفرار وأصيب حارسين، عقب عملية اشتباك مسلح مع مجموعة ليبية في منطقة السواني بالعاصمة طرابلس، حسبما أعلن المتحدث باسم جهاز الشرطة القضائية الليبية أحمد بوكراع.

وأضاف المتحدث لوسائل الإعلام الليبية اليوم، أن سيارة نقل سجناء تابعة لجهاز الشرطة القضائية تعرضت لهجوم من قبل مجموعة مسلحة في طريق العودة إلى سجن عين زارة، بعد عرض سجناء على نيابة ومحكمة السواني بطرابلس، بشكل مباشر من سيارات يقودها مسلحون ملثمون بالقرب من الحاجز الأمني "بوابة الجبس"، ما أسفر عن هروب 18 سجينا متهمين بتهم مختلفة، وكذلك إصابة حارسين من الشرطة بإصابات بالغة.

وأوضح بوكراع أنها لم تكن المرة الأولى التي تتعرض فيها عناصر الشرطة القضائية لهجوم مسلح أثناء تأديتها أعمالها، مجددا مطالبة الجهات ذات العلاقة بضرورة تسليح عناصر الشرطة القضائية وتزويدهم بالإمكانات اللازمة لحمايتهم، خاصة المكلفين منهم بمهمة عرض النزلاء على النيابات والمحاكم المختصة.

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