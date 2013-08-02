القيادي الإسلامي الليبي "أبو ختالة" ينفي صلته بمصرع السفير الأمريكي السابق في ليبيا

كتب : أ ش أ منذ 25 دقيقة

نفى أحمد أبو ختالة، القيادي الإسلامي الليبي في بنغازي، أي صلة له بالهجوم الذي استهدف القنصلية الأمريكية في بنغازي، والذي أدى إلى مقتل أربعة أمريكيين من بينهم السفير الأمريكي في ليبيا، كريستوفر ستيفنز، وثلاثة من مرافقيه في سبتمبر من العام الماضي.

وقال أبوختالة، في تصريحات أذيعت اليوم، إن أحدا لم يحاول التواصل معه من الجانب الأمريكي أو الليبي، كما أنه نفى تلقي طلب لتقديم شهادته من قبل الجهة المكلفة بالتحقيق في هذه القضية، والتابعة لمكتب التحقيق الفيدرالي الأمريكي "أف بي أي" بهذا الشأن.

وقال أبو ختالة إنه في حال استدعائه للتحقيق لن يعتبر الأمر مشكلة، لكنه يرفض التعرض للاستجواب بل يطالب بالحوار، مضيفا أنه شاهد رجالا يحملون قاذفات مضادة للدروع ورشاشات، ولكن إطلاق النار منعه من الوصول إلى موقع القنصلية أو دخولها، متابعا أنه نجح أخيرا في دخول القنصلية عقب انسحاب جميع المهاجمين.

يذكر أن مسؤولين أمريكيين كانوا اتهموا أبو ختالة بأنه قائد الجماعة التي نفذت الهجوم على القنصلية الأمريكية ببنغازي.