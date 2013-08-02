الحاكم العسكري يحتوي أزمة إضراب عمال غزل المحلة

كتب : أحمد فتحي ورفيق ناصف الجمعة 02-08-2013 13:05

تمكن المقدم هاني فاروق الحاكم العسكري بالمنطقة العسكرية باستاد غزل المحلة، بالتنسيق مع اللواء سعيد عبد المعطي سكرتير عام محافظة الغربية، من احتواء أزمة إضراب عمال شركة غزل المحلة، بإصدار توجيهاته إلى وائل علام وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة بالغربية برفع مذكرة عاجلة تتضمن كافة مطالبهم والعمل على تلبيتها؛ حفاظا على سير العمل والإنتاج داخل المصانع ومراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة.

توجه فاروق، وبرفقته عدد من جنود القوات المسلحة إلى ساحة الاعتصام داخل الشركة والتقى بعدد من القيادات العمالية، وأعلن لهم استجابة الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزارء على صرف مكافأة قيمتها شهر ونصف قبل إجازة عيد الفطر، وتعديل لائحة الإجازة بما يتوافق مع مطالب العمال المضربين.

وكان عمال شركة غزل المحلة، دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل واعتصموا داخل ساحات وأروقة مصانع الشركة ممتنعين عن تشغيل الماكينات وإغلاق العنابر بمعظم قطاعات؛ احتجاجا على صرف 3 أيام إجازة لعيد الفطر المبارك بخصومات مادية، وعدم صرف الحافز السنوي "3 أشهر" ما دفع العمال للاعتصامات بـ"ميدان طلعت حرب" أمام مجلس الإدارة؛ مطالبين بإقالة رئيس مجلس إداة الشركة وتطهيرها من القيادات الفاسدة.

كما استنكر عمال الشركة، في بيان لهم، موقف قناة الجزيرة وتعمدها تشويه صورة العمال بوصفها مظاهراتهم بأنها تأييد لعودة الرئيس السابق إلى الحكم، وهو ما رفضوه تماما.