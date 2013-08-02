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مئات الإخوان أمام مسجد حاتم لإطلاق مسيرات تأييد لمرسي في الإسكندرية

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مئات الإخوان أمام مسجد حاتم لإطلاق مسيرات تأييد لمرسي في الإسكندرية مئات الإخوان أمام مسجد حاتم لإطلاق مسيرات تأييد لمرسي في الإسكندرية

كتب : هيثم الشيخ حازم الوكيل منذ 60 دقيقة

تجمع قرابة 5 آلاف من أنصار المعزول وأعضاء تنظيم الإخوان، أمام مسجد حاتم في منطقة سموحة، استعدادًا لإطلاق مسيرة تطالب بإعادته إلى سدة الحكم، وإلغاء النتائج المترتبة على الثورة الشعبية في 30 يونيو.

ودعا المتظاهرون إلى استمرار التظاهرات والمسيرات حتى صلاة التراويح أمام مسجد القائد إبراهيم، على الرغم من إغلاقه بعد تحطم أدوات الصلاة فيه عقب احتماء عناصر الجماعة فيه أثناء اشتباكاتهم مع المتظاهرين في جمعة التفويض.

ومن جانبها، فرضت مديرية أمن الإسكندرية تعزيزات أمنية بمحيط المديرية، وذلك عقب تجمع من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بمحيط مسجد حاتم الذي يبعد بضعه أمتار عن مقر المديرية.

وطوقت مدرعات الأمن المركزي مبنى المديرية بالكامل، واصطف المئات من مجندي الأمن المركزي بمحيط مقر المديرية.

وقال اللواء أمين عز الدين مدير أمن الإسكندرية، إننا نحترم حق المواطنين في التظاهري السلمي، لكننا نرفض استخدام العنف، أو ترويع المواطنين، ولم نسمح بأي اعتداء على المنشآت العامة والخاصة.

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DMC

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