أهالي كفر البطيخ يتوعدون مؤيدي المعزول بالرد "العنيف" حال اعتدائهم على المواطنين

كتب : سهاد الخضرى منذ 33 دقيقة

استعدت أجهزة الأمن في مركز كفر البطيخ للتصدى لأي اشتباكات قد تحدث بعد صلاة الجمعة، أو اعتداءات على مواطنين، بعد البلاغات التى تقدم بها أهالى المركز عن قيام إخوان كل من كفر البطيخ وكفر سعد والسنانية بالتوجه للاعتداء على الأهالى انتقاما من مجموعة بعينها قامت بتحطيم مقر حزب الحرية والعدالة الأسبوع الماضى، بعد تعدى عدد من مؤيدى مرسى على سيارات كانت تجوب شوارع المركز لدعوة المواطنين للنزول للتفويض فى القضاء على الإرهاب.

من جانبهم، قرر الأهالى التصدى لأي عنف قد يحدث ضدهم من قبل أعضاء الجماعة.