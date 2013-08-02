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إغلاق بورصة أسماك كفر الشيخ بسبب اشتباكات التجار أمس الأول

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إغلاق بورصة أسماك كفر الشيخ بسبب اشتباكات التجار أمس الأول إغلاق بورصة أسماك كفر الشيخ بسبب اشتباكات التجار أمس الأول

أكد سامح الشرقاوى، عضو مجلس إدارة سوق بورصة الأسماك بكفر الشيخ، أن مجلس إدارة البورصة برئاسة الحاج طاهر الطنطاوى، قرر إغلاق البورصة اعتبارًا من أمس ولمدة يومين أمام حركة دخول وخروج الأسماك، منعا لوقوع مصادمات بين تجار الأسماك بعد الأحداث الدامية التى شهدتها البورصة أمس الأول، على خلفية اشتباكات بين أحد التجار وشباب من قرية "الرصيف" مركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، والتى أودت بحياة شاب، واحتراق 7 محال داخل البورصة مملوكة لأقارب القاتل، وإصابة 11 آخرين بإصابات خطيرة، وإضرام النار فى سيارة القاتل وإصابته إصابات بالغة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام معظمهم حالاتهم خطيرة.

وقدرت الخسائر المبدئية بحوالى 7 ملايين جنيه ما بين حريق محال وسيارة وأسماك، كانت فى طريقها لأسواق القاهرة والمحافظات الأخرى.

وانتقلت قوات الأمن، برئاسة اللواء أمجد عبد الفتاح مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ والرائد أحمد سيف، رئيس مباحث الرياض، إلى مكان الحادث، وتم السيطرة على الموقف.

وقال الشرقاوى إن هناك مساع حثيثة تبذل من أعضاء مجلس الإدارة وعدد من الحكماء من تجار البورصة لعقد مصالحة بين الطرفين حقنا للدماء، وعقد جلسة عرفية، وأضاف أن إغلاق البورصة تسبب فى خسائر كبيرة، لافتا إلى أن ما يتردد حول ارتفاع الأسماك، بسبب إغلاق البورصة لا أساس له من الصحة، وأن الأسعار مازالت كما هى دون تغيير حرصا على المواطن.

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مصر 365

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