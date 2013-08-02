عمر مصطفى: غادة عبد الرازق وصفت نساء مصر بالعاهرات

من جديد يخطف الفنّان عمرو مصطفى الأضواء بتصريحاته اللاذعة، حيث هاجم مؤخراً على صفحته عبر موقع "فيس بوك" الفنانة غادة عبد الرازق، بل وطالب الجمهور بالتقدم ببلاغات للنائب العام ضدها كونها أساءت إلى صورة المرأة المصرية، من خلال شخصيّتها في مسلسل "حكاية حياة" حيث وصفت سيّدات مصر بالعاهرات، بل وطالب أيضا بمعاقبة منتج العمل على إنتاجه لمثل هذا المسلسل.

من جانبنا حاولنا الاتصال بغادة للتعليق على الخبر، إلا إنها لم ترد على هاتفها، في حين أكّدت مصادر مقرّبة منها أن غادة علمت بالخبر من ابن شقيقتها، ولم يكن منها إلا السخرية من عمرو وقالت إنه يقوم بإطلاق أراء تثير الجدل لا أكثر.