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حرق أعلام إسرائيل وأمريكا بمظاهرات "يوم القدس العالمي" في العراق

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حرق أعلام إسرائيل وأمريكا بمظاهرات "يوم القدس العالمي" في العراق حرق أعلام إسرائيل وأمريكا بمظاهرات "يوم القدس العالمي" في العراق

كتب : الأناضول منذ 2 دقيقة

أحرقت الحشود المتظاهرة في بغداد والنجف وعدد من المدن العراقية الأعلام الإسرائيلية والأمريكية في التظاهرات التي انطلقت اليوم؛ لإحياء يوم القدس العالمي.

وشارك في التظاهرات التي نظمت في بغداد بساحة الفردوس ومراكز المحافظات الجنوبية عدد كبير من رجال الدين وسياسيين وشيوخ عشائر ومواطنيين نددوا فيها عبر هتافاتهم ولافتاتهم المرفوعة بانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني مطالبين المجتمع الدولي الإسراع لحل القضية الفلسطينية ومنع الاسرائيليين من الاعتداءات المتكررة بها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.

ويوم القدس العالمي أو اليوم الدولي لمدينة القدس الشريف هو حدث سنوي يقام في آخر يوم جمعة من شهر رمضان؛ للتنديد باحتلال إسرائيل للقدس.

ويتم في هذا اليوم حشد وإقامة المظاهرات المناهضة لإسرائيل في بعض الدول العربية والإسلامية في مختلف أنحاء العالم، وخصوصا في إيران، حيث كانت أول من اقترح المناسبة.

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