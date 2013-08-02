إصابة عدد من الأسرى الفلسطينيين إثر اقتحام أحد أقسام سجن النقب

أصيب عدد من الأسرى الفلسطينيين إثر اقتحام قوة من شرطة السجون التابعة "لإدارة السجون" الإسرائيلية "قسم 8" فى سجن النقب الصحراوى.

وأفاد نادى الأسير الفلسطينى فى تصريح صحفى مقتضب اليوم الجمعة، أن الاقتحام حدث فى ساعات الفجر الأولى، حيث أصيب عدد من الأسرى ولم تعرف نوع الإصابات والمصابين حتى اللحظة.

وتقتحم سلطات الاحتلال الإسرائيلية السجون بشكل متكرر وتنكل بالأسرى الفلسطينيين تحت حجج وذرائع واهية، ويقبع فى سجون الاحتلال حاليا نحو 5100 أسير فلسطينى وسط ظروف لا إنسانية بينهم المئات الذين تعدت فترة اعتقالهم 25 عاما.

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