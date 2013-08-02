الجيش التونسى يقصف الشعانبى أثناء تعقبه لـ53 عنصرا إرهابيا

أطلق الجيش التونسى النيران والقذائف أثناء ملاحقته للعشرات من العناصر الإرهابية المتحصنة فى جبل الشعانبى، والقرى المحيطة به قرب الحدود الجزائرية.

وذكر راديو موزاييك المحلى أن الأجهزة الأمنية والعسكرية توصلت إلى اكتشاف 53 عنصرا إرهابيا متحصنا بالفرار فى منطقتى بئر أولاد نصر الله، ورأس الثور التابعين لمحافظة القصرين غرب البلاد، وذلك بالتعاون مع المخابرات الجزائرية.

وقصف الجيش التونسى فى الساعات الأولى من صباح اليوم، بشكل مكثف عبر البر والجو مناطق بجبل الشعانبى أثناء تعقبه للعناصر الإرهابية.

كانت منطقة بئر أولاد نصر اللهعلى بعد نحو 4 كلم من الحدود الجزائرية قد شهدت مساء أمس الخميس، تبادلا لإطلاق النار ومواجهات بين وحدات مختصة من الجيش الوطنى وعناصر إرهابية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء التونسية.

ونقلت عن مصدر عسكرى من القصرين بأن تعزيزات أمنية وعسكرية مكثفة وصلت إلى المنطقة على أثر تبادل إطلاق النار.

يأتى ذلك بينما تقوم أجهزة الأمن بحملات تمشيط واسعة بمدينة القصرين.