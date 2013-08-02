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بدء عملية اقتحام السجن المركزى فى حلب

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بدء عملية اقتحام السجن المركزى فى حلب بدء عملية اقتحام السجن المركزى فى حلب

أعلنت المعارضة المسلحة السورية صباح اليوم، بدء عملية اقتحام سجن حلب المركزى، فى عملية مشتركة تقوم بها عدة ألوية وكتائب منضومية تحت مظلة المعارضة.

وحسب ما نقلت الهيئة العامة للثورة السورية، فإن العملية بدأت صباح اليوم بعد تفجير سيارة مفخخة قرب مبنى السجن.

ويشارك فى العملية كلا من الفصائل التالية، جبهة النصرة، وحركة أحرار الشام الإسلامية، وتشير المعلومات إلى ارتفاع حدة المواجهات بين مقاتلى المعارضة وعناصر الجيش النظامى.

وتحاصر قوات المعارضة المسلحة السجن المركزى الذى يقع شمالى المدينة منذ شهرين ونصف، ودارت اشتباكات عنيفة حوله، ولا تزال قوات المعارضة تسيطر عليه، حيث يقبع فى السجين نحو 4200 سجين.

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