«روحاني»: إسرائيل «جرح» يجب «استئصاله» من جسد الأمة الإسلامية

وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني، إسرائيل بأنها «جرح قديم يجب أن يُستأصل من جسد الأمة الإسلامية»، حسبما نقلت عنه وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء. وقال، خلال مشاركته بمسيرات «يوم القدس العالمي» التي شهدت فعالياتها العاصمة طهران، إن «(يوم القدس) يجسد فيه الشعب وحدة العالم الإسلامي ويتصدى لأي ظلم وعدوان»، مضيفًا، «على أي حال، يوجد جرح في منطقتنا منذ سنوات عديدة أصاب العالم الإسلامي ويجب إزالة هذا الجرح». وأشار «روحاني» صراحة إلى أن «إسرائيل تواصل، في ضوء نزعتها العدوانية، احتلال فلسطين والقدس الشريف، وفي الحقيقة هذا اليوم أصبح بالنسبة للمسلمين حقًا تاريخيًا كي لا ينسى، والتصدي دوما للظلم والعدوان». وشدد على أن «مشاركة الشعب في (يوم القدس) يعد رصيدًا معنويًا وسياسيًا ضخمًا للشعب الفلسطيني من أجل تحقيق أهدافه المقدسة وتحرير القدس الشريف»، موضحًا أن «إسرائيل، بذريعة التسوية تواصل سياستها العدوانية، وأن الإسرائيليين يتصورون أن هذه فرصة مناسبة للتظاهر بأنهم دعاة السلام، ولكن في الخفاء يوصلون ممارساتهم العدوانية».

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads