صحيفة روسية: أوباما قد يرفض لقاء «بوتين» بسبب منح اللجوء السياسي لـ«سنودن»

توقعت صحيفة «كومير سانت» الروسية أن يرفض الرئيس الأمريكي باراك أوباما، لقاء نظيره، فلاديمير بوتين، بسبب منح روسيا حق اللجوء السياسي المؤقت لموظف الأمن القومي الأمريكي السابق إدوارد سنودن. وقالت الصحيفة في عددها الصادر الجمعة، إن «سنودن»، الموظف السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، والذي كشف برنامج التجسس الإلكتروني الأمريكي، حصل، الخميس، على حق اللجوء المؤقت لمدة عام في روسيا، وهو ما دفع المتحدث باسم البيت الأبيض، جي كارني، إلى الإعراب عن خيبة أمل بلاده من قرار «موسكو»، مشيرًا إلى أن «الإدارة الأمريكية تدرس جدوى عقد القمة الأمريكية الروسية الجديدة». وأوضحت الصحيفة أن «هذا قد يعني أن الإدارة الأمريكية قد تلغي زيارة الرئيس باراك أوباما إلى (موسكو) للقاء نظيره الروسي في سبتمبر المقبل». كان «سنودن» قد حصل، الخميس، على حق اللجوء المؤقت لمدة عام في روسيا، بما يسمح له دخول البلاد، بعد أن أمضى 40 يومًا محبوسًا في مطار «شيرميتيفو»، عقب إلغاء الولايات المتحدة لجواز سفره.

شبكةعيونالإخبارية

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