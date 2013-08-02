التليفزيون: لا يمكن قطع الإشارة فنياً عن وحدة البث المسروقة فى «رابعة»

كتب : رضوى هاشم الجمعة 02-08-2013 12:04

أعلن قطاع الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون أن وحدة البث عبر الأقمار الصناعية «SNG»، التى استولى عليها معتصمو «رابعة»، ليس لها «كود»، وأن التليفزيون لا يستطيع قطع البث عنها عبر الأقمار الصناعية، وأن أى فنى تشغيل يستطيع تشغيل وحدة البث.

وقال شكرى أبوعميرة، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، إن المعتصمين يبثون فعاليات الاعتصام عبر سيارات البث الخارجى التى استولوا عليها، لافتاً إلى نقل الإشارة عبر القمرين «يوتيل سات» و«عرب سات» وليس القمر الصناعى المصرى «نايل سات». وأضاف: لا توجد شفرة يمكن من خلالها التحكم بالبث، وقطع الإشارة عنه كما أشيع، لافتاً إلى أن أى شخص يعمل فنى أقمار صناعية بإمكانه استخدام تلك الوحدات وتشغيلها.

عميرة : « الجزيرة» تسطو على سيارات البث

واتهم «أبوعميرة» قناة «الجزيرة» الإخبارية القطرية بالمشاركة فى السطو على سيارات البث الخارجى لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، وقال إنه قدم عدة بلاغات للنائب العام للتحقيق فى واقعة استخدام قناة «الجزيرة» الفضائية لسيارات البث الخارجى، التى يملكها التليفزيون المصرى، مشيراً إلى أنه أرسل 4 إنذارات للقناة يطالبها فيها بقطع البث.

وتابع رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون: نرد على من يتهموننا بعدم الحيادية، لأننا لا ننقل صورة مباشرة من «رابعة العدوية»، بأننا لن نجازف بإرسال وحدة جديدة للبث ليتم السطو عليها، والاعتداء على طاقمها، خاصة أن الوحدات المسروقة يتجاوز سعرها 50 مليون جنيه.