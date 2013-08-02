الشئون الصحية بالقاهرة تستقبل عيد الفطر المبارك بغرفة طوارىء على مدار 24 ساعة

أعلنت كافة المديريات الخدمية بمحافظة القاهرة رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك بناء على تعليمات الدكتور أسامة كمال محافظ القاهرة، والذي وجه بضرورة عمل التنسيق اللازم بين المديريات لخروج الجهود المبذولة بشكل متلائم لتلافى أية سلبيات طارئة، مع تفعيل التواصل من خلال غرف العمليات المركزية داخل ديوان المحافظة والأحياء وكافة المديريات لتلقى شكاوى المواطنين بالخطوط الساخنة على مدار 24 ساعة وحلها بأقصى سرعة.

> واستعرض الدكتور أسامة كمال محافظ القاهرة خطة مديرية الشئون الصحية مع الدكتور هشام عطا استعداداً لعيد الفطر المبارك.. حيث أعلنت الشئون الصحيه بالقاهرة رفع درجة

> الاستعداد القصوى في المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ وإلغاء أجازات الأطباء العاملين بها، كما سيتم إلغاء الأجازات والراحات في جميع فروع الإسعاف بمحافظة القاهرة

> خلال عطلة أيام العيد، وتركيز سيارات للإسعاف بأماكن المتنزهات والحدائق التي بها تجمعات، واختيار 20 موقع ونقطة لنشر نقاط إسعاف متحركة على طول الكورنيش من

> شبرا وحتى كورنيش حلوان و15 مايو ، علاوة على الفروع الثابتة للاسعاف المنتشرة فى جميع أحياء القاهرة وحلوان وعددها 94 فرعا .

> وأعلن الدكتور مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة تشكيل غرفة طواريء تعمل على مدار 24 ساعة بالمديرية لتلقي بلاغات المواطنين أو الوحدات الأخرى ، ومتابعة الحوادث

> وإخطار المسئولين بها فوراً على رقم التليفون 23911432 ، بالإضافة إلى إمكانية الاتصال بمعهد السموم جامعة القاهرة على الأرقام 23640402- 23643129 ومعهد سموم جامعة عين شمس على أرقام 24823314- 26840902.

> وأشار الى تكثيف الحملات بالتنسيق بين مديرية التموين والطب البيطرى على الأسواق والمحال التجارية وأماكن الباعة الجائلين والثلاجات التي تقوم ببيع الأسماك المملحة

> والفسيخ خلال فترة العيد وسحب عينات منها للتأكد من صلاحيتها للإستهلاك الآدمي من ناحية الإشتراطات الصحية ، بالاضافة الى استعداد جميع المستشفيات بتوفير المستلزمات الطبية والادوية وامصال التسمم ، ومخزون مناسب من أرصدة الدم ومشتقاته وتوفير النسبة المقررة من الآسرة لحالات الطوارئ والرعاية المركزة .

> وأضاف عطا أنه تم وضع خطة لمكافحة ناقلات الأمراض مثل البعوض والذباب من خلال القضاء على أماكن توالدها في تجمعات المياه وطفح المجاري والمياه الراكدة وتجمعات القمامة

> في الشوارع والصناديق، وسوف يتم تشغيل الأجهزة الميكانيكية (ضباب ورذاذ) في الصباح لمكافحة الذباب البالغ ومساءً لمكافحة البعوض البالغ مع التركيز على الأماكن

> العامة والمساجد الكبرى وساحات الصلاة.