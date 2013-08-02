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ضبط شخص ينقل أطعمة ومشروبات لمعتصمي رابعة العدوية بسيارة مسروقة

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ضبط شخص ينقل أطعمة ومشروبات لمعتصمي رابعة العدوية بسيارة مسروقة ضبط شخص ينقل أطعمة ومشروبات لمعتصمي رابعة العدوية بسيارة مسروقة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شخص بحوزته سيارة مبلغ بسرقتها يستخدمها فى نقل الأطعمة والمشروبات إلى معتصمى رابعة العدوية. وكان النقيب فرح ناجى فرح الضابط بمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعين بكمين المرج وبصحبته القوة المرافقة قد تمكنوا من ضبط المدعو شريف أ.م (31سنة عامل) مقيم بمحافظة القليوبية “ملتحى”، والسابق إتهامه فى القضية رقم 17731 لسنة 2004م المطرية “سلاح بدون ترخيص” حال استقلاله سيارة بدون لوحات معدنية، وبالكشف الفنى عليها برقمى الشاسيه والموتور تبين أن أصل لوحاتها ق ج س 7325، ومبلغ بسرقتها فى محضر بمركز شرطة الخانكة بالقليوبية.

وبمواجهته قرر أمام اللواء جمال عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بشرائها من شخص يدعى شعبان ع.ع مقيم بالخانكة، وأنه كان يستخدم السيارة فى نقل الأطعمة والمشروبات للمعتصمين بميدان رابعة العدوية.
> وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأحاله اللواء أسامة الصغير مساعد وزير الداخلية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجارى تكثيف الجهود الأمنية اللازمة لضبط المتهم
> الهارب.

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