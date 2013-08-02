بالفيديو .. إيسكو يقدم أوراق اعتماده في فوز ريال مدريد على جلاكسي

لوسي آنجليس (إفي): تغلب ريال مدريد على لوس آنجليس جالاكسي بثلاثة أهداف مقابل واحد في مباراة ضمن بطولة كأس أبطال جينيس الدولية الودية، تألق فيها اللاعب الصاعد فرانسيسكو ألاركون "إيسكو" وسجل فيها الفرنسي كريم بنزيمة هدفين.

وبفوزه في المباراة التي أقيمت الخميس بملعب جامعة فينيكس، استهل ريال مدريد جولته الأمريكية التي يتبقى له فيها ثلاث مباريات سيخوض أولها غدا السبت أمام إيفرتون الإنجليزي الذي تغلب أمس على يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل (1-1)، في المباراة التي جمعتهما في سان فرانسيسكو في إطار بطولة جينيس.

وجاءت بداية المباراة لصالح لوس آنجليس جالاكسي، حامل لقب الدوري الأمريكي لكرة القدم في نسختيه الأخيرتين، رغم غياب لاعبين هامين مثل لاندون دونوفان وعمر جونزاليز، حيث هدد الفريق الأمريكي مرتين شباك حارس ريال مدريد دييجو لوبيز.

وعبر تمريرة من البرتغالي كريستيانو رونالدو، وصلته من إيسكو، استطاع الأرجنتيني أنخل دي ماريا تسجيل الهدف الأول لريال مدريد (ق15).

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بتقدم ريال مدريد بهدف، وبعدما قدم الرباعي رونالدو وإيسكو ودي ماريا ولوكا مودريتش سيمفونية في اللعب المشترك كانت أفضل ما في الشوط الأول من المباراة.

وبدا إيسكو على وجه التهديد مرتاحا في الملعب للغاية وهاجم شباك لوس آنجليس جالاكسي مرتين من تصويبتين من مسافات طويلة.

وشهد الشوط الثاني الكثير من التغييرات وخاصة في صفوف لوس آنجليس جالاكسي، فيما حل بنزيمة محل رونالدو، الذي افتقد للدقة في محاولاته للتسجيل خلال الشوط الأول بالمباراة.

ولم يتأخر بنزيمة في تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد (ق52) من تمريرة من جانب إيسكو بقدمه اليمنى، قبل أن يسجل خوسيه فياريال هدف لوس آنجليس جالاكسي (ق63) من تصويبة لا تصد.

واستطاع بنزيمة أن يسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث للفريق (ق74) بعد عرضية لدي ماريا.

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