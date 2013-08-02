إيسكو: لاعبو ريال مدريد يساعدون على التألق

لوس أنجليس (إفي): أبدى فرانسيسكو ألاركون "إيسكو"، أحد اللاعبين الذين كان لهم الفضل في فوز ريال مدريد الاسباني على لوس انجليس جالاكسي الامريكي 3-1 ، عن سعادته بالمباراة وبـ"الطريقة التي تسير عليها الأمور حتى الآن".

ونقل الموقع الإلكتروني للنادي الملكي تصريحات أدلى بها اللاعب المنضم مؤخرا لريال مدريد عقب المباراة الودية التي أقيمت مساء الخميس بمدينة فينيكس الأمريكية، حيث قال إن "الزملاء يسهلون عملية تأقلمي. احاول لعب كرة القدم، وأشعر بالسعادة للطريقة التي تسير عليها الأمور حتى الآن".

وتابع قائلا "الفريق يحصل تدريجيا على إيقاعه في المباريات، ولهذا يوجد الموسم التحضيري، كي نكتسب تدريجيا الثقة والتعود".

وأضاف إيسكو "إننا نعرف بعضنا البعض بشكل أفضل كي نصل بشكل جيد إلى بداية الدوري. لازال أمامنا الكثير من العمل، فالأمور في بدايتها. علينا أن نواصل المران للوصول إلى المستوى المطلوب. إنني سعيد للغاية بالمباراة وبالفوز، وينبغي أن نواصل العمل في هذا المسار".

وبرز إيسكو خلال المباراة بمهاراته وألعابه الجميلة وقد صنع هدفين من الأهداف الثلاثة التي سددها ريال مدريد في مرمى لوس أنجليس جالاكسي.

وعقب هذا الفوز، يخوض ريال مدريد مساء هذا السبت في الساعة 19:30 ت م (02:30 من فجر الأحد ت ج) مباراة ودية بمدينة لوس أنجليس أمام إيفرتون الأمريكي، الذي تغلب على يوفنتوس الإيطالي في منافسات كأس الأبطال الدولية الودية.