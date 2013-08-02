بيلد عن صلاح: محترف مصري أغضب إسرائيل .. ولابد من عقابه

شن تقرير ألماني عبر صحيفة (بيلد) الشهيرة هجوما حادا على الدولي المصري محمد صلاح جناح بازل السويسري على خلفية حادثة عدم مصافحته للاعبي مكابي تل أبيب.

والتقى بازل مع مكابي تل أبيب الإسرائيلي في الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا، ولجأ صلاح لحيلة استبدال حذاءه في الوقت الذي قام فيه الضيوف بمصافحة زملاءه.

وأشارت الصحيفة إلى الواقعة تحت عنوان "محترف مصري أغضب إسرائيل"، استهلت الصحيفة تقريرها بأن حذاء صلاح ركل الروح الرياضية.

وعلى الخلفية ذكرت بيلد أن بضعة من المتطرفين - على حد وصفها - يرفضون التطبيع مع إسرائيل رغم وجود معاهدة سلام بين البلدين.

وأشارت أن على غير العادة الاتحاد الأوروبي لم يعلق على الواقعة أو يقوم بعقاب اللاعب، كما أن بازل لم يوجه أي لوم للمحترف المصري.

واختتم التقرير بأن سفر صلاح إلى إسرائيل لمواجهة مكابي يوم الثلاثاء المقبل في لقاء العودة أمر مشكوك فيه، ولكنه مفيد للفريق الإسرائيلي لأنه يعتبر أفضل لاعبي بازل.