«ليدى جاجا».. مطربة تكره اسمها

كتب : الوطن الجمعة 02-08-2013 10:24

كشف أحد المساعدين السابقين للنجمة العالمية الليدى جاجا، أنها تتمتع بشهية كبيرة وغريبة للطعام، لكنها كانت تحرم نفسها منه لأيام، الأمر الذى يصيبها بالتوعك، بل إن حرصها على رشاقتها كان يدفعها مرات إلى التقيؤ بعد كل وجبة. وأضاف مساعدها السابق أن «جاجا» تعيش فى وهم، لأنها ترفض أن يناديها أحد باسمها الحقيقى، وكانت تستاء فى كل مرة يشبهها أحدهم بالمغنية الراحلة إيمى واينهاوس، لذلك صبغت شعرها باللون الأشقر منعاً للتشبيه بينهما. يذكر أن اسم الليدى جاجا الحقيقى هو ستيفانى جوان أنجلينا جيرمانوتا، وهى أمريكية من مواليد 28 مارس 1986، لأبوين أمريكيين من أصول إيطالية، ويعرف عنها أسلوبها الخارج على المألوف والمثير للجدل.