السيطرة علي معركة بالأسلحة النارية بالمنيا بسبب الخبز ونقل 6 مصابين للمستشفي

سيطرت أجهزة الامن بالمنيا علي معركه عنيفه بالاسلحه الناريه وقعت باحدي القري بسبب اسبقية شراء الخبز واسفرت عن وقوع 6 مصابين تم نقلهم للمستشفي العام.

كان اللواء عبد العزيز قوره مدير أمن المنيا قد تلقي بلاغا من عمليات النجده بوقوع مشاجره بالاسلحه الناريه بقرية دماريس بين كلا من ” طرف اول” أحمد رفعت صديق 19 سنه مصاب برش خرطوش بالقدم اليسري , شقيقه محمد 27 سنه حاصل علي دبلوم , حسن صديق منصور فرحات 45 سنه عامل بالأوقاف , سهير شعبان حسن 40 سنه ربة منزل . “طرف ثاني” أبو طالب علي عبد الحليم 37 سنه عامل ” مصاب برش خرطوش بالوجه والظهر , زوجته رضا شعبان حسن 35 سنه ربة منزل مصابه برش خرطوش بالذراع الأيسر وبالفحص تبين حدوث مشادة كلاميه بسبب أسبقية شراء الخبز تطورت لمشاجره تم خلالها اطلاق اعيره ناريه نتج عنها اصابت طرفي المشاجره وكلا من عمران عنتر عباس 25 سنه عامل برش خرطوش بالظهر والرأس , جمال عبد الناصر بكر 25 سنه برش خرطوش بالرأس والظهر, شهد محمد أسماعيل 10 سنوات برش خرطوش بالقدم اليسري والذين تصادف مرورهم عرضا بمكان المشاجره وتم تحرير المحضر رقم 15967 لسنة 2013 جنح مركز شرطة المنيا وأتخذت التدابير الأمنيه اللازمه منعا لحدوث أية تداعيات والحاله الامنيه هادئه.