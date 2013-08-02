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خالد الصاوي يتلقى العلاج في ألمانيا

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خالد الصاوي يتلقى العلاج في ألمانيا خالد الصاوي يتلقى العلاج في ألمانيا

سافر الفنان خالد الصاوي إلى ألمانيا لمتابعة حالته الصحيّة، إذ أنّه يعاني من فيروس في الكبد يتطلّب منه السفر كل فترة لإجراء بعض التحليلات وتلقّّي العلاج، وقد سافر الصاوي بصحبة زوجته ولم يتم تحديد موعد لعودتهم.
من دهة ثانية، تردّد أنّ تأجيل عرض فيلم "الفيل الأزرق" الذي يشارك فيه الصاوي كل من كريم عبد العزيز ونيللي كريم يعود إلى سفر الصاوي، رغم تأكيد كريم أن التأجيل يعود إلى وجود بعض مشاهد الأكشن التي لم يتم الانتهاء منها بعد.

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