Simon Cowell متهم بالزنى مع زوجة صديقه المقرب

هو معروف بزير النساء، لكن هذا الأمر ارتد عليه، فقد رفع الصديق المقرّب من النجم البريطانيّ، Simon Cowell، دعوى الطلاق رسميّاً ضدّ زوجته، متهماً إياها بممارسة الزنى مع Cowell الذي جعلها تحمل منه.

ونقلت وسائل الإعلام البريطانيّة أنّ Andrew Silverman رفع دعوى الطلاق ضدّ زوجته Lauren Silverman أمام إحدى محاكم مدينة نيويورك، متهماً إيّاها بالزنى مع Cowell الذي جعلها تحمل منه.

ويدّعي Andrew على زوجته وصديقه بالتضامن، مطالباً بالحصول على حقّ الوصاية على ابنه الوحيد البالغ من العمر 7 سنوات، إضافة إلى إنفاذ مفاعيل اتفاقية ما قبل الزواج التي وقعها الثنائيّ عام 2003.