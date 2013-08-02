أخبار عاجلة

مساء الأنوار: إنطلاق فعاليات كأس الـ24 للخيول العربية الأصيلة تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -
مساء الأنوار: تصريحات أشرف قاسم - المدير الفني لفريق الداخلية عقب الهزيمة من النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء مع أيمن المزين - المدير الفني لنادي الأسيوطي ومحمد عنتر نجم الفريق -
مساء الأنوار - وزير الرياضة: الألتراس يعوق عودة الجماهير للملاعب -
مساء الأنوار: لقاء خاص بين ماكيدا وخالد عيد قبل مباراة الاتحاد السكندري وطنطا -
مساء الأنوار: تأجيل نظر استشكال حل اتحاد الكرة لجلسة 23 أبريل -
مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد -
مساء الأنوار .. كامل زاهر - أمين صندوق الأهلي: المنافسة مع الزمالك معنوية فقط -
مساء الأنوار: ملخص مباراة الأهلي 7 - 1 منوف ، وتألق كوليبالي -
مساء الأنوار: الأهلي ينتظر موافقة الأمن وستاد السلام لاستضافة المباريات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

Selena Gomez نجمة حفل Young Hollywood Awards

Google+ Print
Selena Gomez نجمة حفل Young Hollywood Awards Selena Gomez نجمة حفل Young Hollywood Awards

احتشد عدد كبير من النجوم في حفلة Young Hollywood Awards التي أقيمت مساء أمس الخميس على مسرح "سانتا مونيكا" بكاليفورنيا.
ومن بين النجوم الذين شاركوا في هذا الحدث Selena Gomez و Dave Franco و Lucy Hale و Kelly Osbourne وغيرهم من المشاهير اليافعين.
وقد حصلت Selena Gomez هذا العام على جائزتين: الأولى عن أفضل ألبوم غنائيstars dance ، والثانية عن أفضل جولة غنائيّة. وقد عبّرت النجمة الشابة عن فرحتها الشديدة بالجائزتين.
وشكرت Selena Gomez جمهورها قائلة: "أشكركم جميعاً على دعمكم الدائم لي، حيث كنتم دائماً سبباً في رسم البسمة على وجهي، كذلك كنتم سبباً في نجاحي، وفى حصولي على تلك الجوائز التي لولا دعمكم لما استطعت الحصول عليها".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي