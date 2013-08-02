Selena Gomez نجمة حفل Young Hollywood Awards

احتشد عدد كبير من النجوم في حفلة Young Hollywood Awards التي أقيمت مساء أمس الخميس على مسرح "سانتا مونيكا" بكاليفورنيا.

ومن بين النجوم الذين شاركوا في هذا الحدث Selena Gomez و Dave Franco و Lucy Hale و Kelly Osbourne وغيرهم من المشاهير اليافعين.

وقد حصلت Selena Gomez هذا العام على جائزتين: الأولى عن أفضل ألبوم غنائيstars dance ، والثانية عن أفضل جولة غنائيّة. وقد عبّرت النجمة الشابة عن فرحتها الشديدة بالجائزتين.

وشكرت Selena Gomez جمهورها قائلة: "أشكركم جميعاً على دعمكم الدائم لي، حيث كنتم دائماً سبباً في رسم البسمة على وجهي، كذلك كنتم سبباً في نجاحي، وفى حصولي على تلك الجوائز التي لولا دعمكم لما استطعت الحصول عليها".