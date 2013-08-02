راغب علامة:لو كان الأمر بيدي لحذفت كل تعليقات أحلام

كما كان متوقعاً، شن الفنان راغب علامة هجوما على زميلته في لجنة تحكيم Arab Idol أحلام، مؤكداً أنّه رئيس اللجنة، ولم يسلم من هجومه الفنان ملحم بركات الذي وصفه بالخائن، وكما وصف أصالة نصري بالمفترية التي تبحث عن الاستهلاك الإعلامي.

جاء ذلك في سياق الحلقة التي استضافته مساء أمس في برنامج "أنا والعسل" مع الإعلامي نيشان، حيث واجهه هذا الأخير بما قالته عنه أحلام، من أنه "ودني" يستمع كثيراً إلى الآخرين، فما كان منه إلا أن ضحك وردّ قائلا "آها بالتأكيد، تقصد أني أستمع إلى نانسي، نعم أحب أن أستمع لها وأحبها بجانبي دائما".

وعندما سأله نيشان عن رفض أحلام الاعتراف بأنه رئيس لجنة تحكيم Arab Idol رد ساخراً أيضاً "أنا أقل الناس"، ثم وجّه سؤالاّ لنيشان "لو جاء احد وقال لك أنت لست نيشان، ستدافع عن نفسك وتقول لا أنا نيشان؟".

الاستهلاك الإعلامي

كما رفض راغب كلام أحلام وقولها إن اللجنة كان المفترض أن يشارك فيها الفنانان حسين الجسمي وإليسا، فقال "ليس من حقها التحدث بلسان MBC، فانا الذي يمكن أن يكون من حقي ذلك لا أحب أن أتحدث باسمها، الجسمي وإليسا لم يكونا ضمن المقترحات، ويبدو أن أحلام تبحث عن الاستهلاك الإعلامي، وتقصد أن توجه هذا الكلام لنانسي، لكن نانسي هي الاسم الوحيد الذي كان مقترحاً، فيما كان هناك أسماء أخرى غير حسن الشافعي، الذي لم أكن أعرفه إلا انه عندما تقربت منه عرفته جيداً، وعرفت إلى أي حد هذا الشخص خلوق".

وقال راغب إنه كان لديه تعليقات على الشافعي في الموسم الأول وكان الأخير يتقبلها بصدر رحب، ويرد على راغب بأنه مثل شقيقه الأكبر.

إجابات نانسي من عقلها

ونفى راغب ما قيل عن إملاء خبراء موسيقيين لشكل النقد أو الإطراء على المتسابقين لأعضاء اللجنة، من خلال رسائل على هاتفهم المحمولة، فسأل راغب نيشان "هل تقصد نانسي؟"، فرفض نيشان أن يكون هذا قصده، إلا أن راغب ظل على قناعته أنّ نيشان يقصدها، فقال إن نانسي إجاباتها من عقلها.

ويبدو أن أحلام لم تغب عن الحوار حتى عندما لم يكن نيشان يسأل عنها، إذ أنّ راغب ضحك، فطلب منه نيشان أن يخبره سبب ضحكته، وبعد إلحاح قال له راغب إنه تذكّر دخول أحلام وهي محمولة على مقعد "ويا حرام، هناك شاب ممن كانوا يحملون المقعد كان مائلاً، فخفنا عليه أن ينكسر".

حذف كلام أحلام

وتطرق راغب للحديث عن بعض تعليقات أحلام مثل تبيض الطناجر، فأشار إلى أنّ البرنامج لو لم يكن مذاعاً على الهواء مباشرة، لطالب بحذف كلام كثير كونه يؤثر على صورة لجنة التحكيم بأكملها.

وعن ما قالته أحلام لأنه في حال وجود موسم جديد للبرنامج "إما أنا أو راغب"، رد الأخير قائلاً "لو أرادت أحلام الانسحاب سأقول لها بتفل بس قلبك معي بيضل"، في إشارة إلى أغنيته الشهيرة.

وعن رأيه بالفائز بلقب Arab Idol محمد عساف قال إنه صاروخ، وعن احمد جمال وزياد خوري وفرح يوسف قال إنّ كلها أصوات رائعة.

ورفض راغب المبالغة في إطراءات لجنة التحكيم لكن في النهاية كل عضو له الحرية فيما يقول.

ملحم بركات خائن

وعن اتهام ملحم بركات له بالخيانة لغنائه باللهجة المصرية، قال إنّ "مصر ستظل هوليود الشرق، ولكن لن أرد عليه".

وشكر راغب الشعب المصري لناضله وكفاحه، وكيف أنّه تعلم منه الديمقراطية والفن، ورفض لفظ خائن وقال "إذا كنت أنا خائن فأنت أيضا خائن".

وعن وصف ملحم بركات لكل من يغني بغير لهجة بلدة بالخائن قال إنه لا يحب هذا الوصف، وقال إن ملحم يحب أن يلفت الأنظار إليه.

وواجه نيشان راغب بما قالته أصالة نصري في حلقته، حيث قالت "لا أجد مبرراً للضحك الهستيري لراغب، عندما تكلمت عني أحلام ومدحتني، لا علاقة له بصداقتي مع أحلام، يمكن حركوا شي تاني، ويمكن أصدقاؤه السوريون أعز من مسيرتي وكرامتي".

فقال راغب "أنا مسامحها، وهي افترت بتصريحاتها، وأكد إنها تبحث أيضا عن الاستهلاك الإعلامي".

الجيش اللبناني

ولم ينس راغب الثناء على الجيش اللبناني العظيم، موضحاً أنه يهديه عسل البرنامج، ووصف مؤسسة الجيش إنها بعيدة عن الطائفية والسياسة.