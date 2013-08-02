صبى يتهم البلتاجي وحجازي بتحريض معتصمي رابعة على احتجازه وتعذيبه داخل الاعتصام

قام صبى بتحرير محضر بقسم شرطة اول مدينة نصر يتهم فيه كل من القياديين بجماعة الاخوان المسلمين محمد البلتاجى، وصفوت حجازى بتحريض عدد من معتصمى رابعة العدوية باحتجازه وتعذيبه داخل مقر الاعتصام.

> وكان ضباط قسم شرطة أول مدينة نصر قد تلقوا بلاغا من كل من المدعو أحمد رضا خليل (15سنة عامل) مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة “مصاب بجروح قطعية بالجسم ونزع

> ظفر الإصبع الأكبر للقدم اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم”، ووالده (58سنة ترزى)؛ حيث قرر الأول أنه حال سيره بشارع الطيران تقابل معه مجموعة من أعضاء جماعة الإخوان

> المسلمين وطلبوا منه الحضور لميدان رابعة العدوية للإفطار بصحبتهم.

> وأضاف أنه عقب تناوله لطعام الإفطار وقيامه بمحاولة الانصراف، رفضوا وتعدوا عليه بالضرب وأحدثوا إصابته المشار اليها واحتجازه داخل احدى الخيام بالميدان وتعذيبه،

> ثم قاموا بالاتصال بوالده فحضر وقام بإصطحابه … وأتهم كل من محمد البلتاجى وصفوت حجازى بالتحريض على تعذيبه، وأيد والده ما سبق. وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم 35035/2013 جنح القسم، وأحاله اللواء أسامة الصغير مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.