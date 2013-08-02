أخبار عاجلة

مساء الأنوار: إنطلاق فعاليات كأس الـ24 للخيول العربية الأصيلة تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -
مساء الأنوار: تصريحات أشرف قاسم - المدير الفني لفريق الداخلية عقب الهزيمة من النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء مع أيمن المزين - المدير الفني لنادي الأسيوطي ومحمد عنتر نجم الفريق -
مساء الأنوار - وزير الرياضة: الألتراس يعوق عودة الجماهير للملاعب -
مساء الأنوار: لقاء خاص بين ماكيدا وخالد عيد قبل مباراة الاتحاد السكندري وطنطا -
مساء الأنوار: تأجيل نظر استشكال حل اتحاد الكرة لجلسة 23 أبريل -
مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد -
مساء الأنوار .. كامل زاهر - أمين صندوق الأهلي: المنافسة مع الزمالك معنوية فقط -
مساء الأنوار: ملخص مباراة الأهلي 7 - 1 منوف ، وتألق كوليبالي -
مساء الأنوار: الأهلي ينتظر موافقة الأمن وستاد السلام لاستضافة المباريات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. DMC

المخابرات الأمريكية تراقب العالم بـ«إكس كى سكور»

Google+ Print
المخابرات الأمريكية تراقب العالم بـ«إكس كى سكور» المخابرات الأمريكية تراقب العالم بـ«إكس كى سكور»

كتب : أمنية نجيب الجمعة 02-08-2013 10:20

كشفت صحيفة «الجارديان» البريطانية عن هوية البرنامج الذى تستخدمه أجهزة الاستخبارات الأمريكية فى التجسس على كل مستخدمى الإنترنت فى العالم. وتحت عنوان «كيف تستطيع وكالة الأمن القومى الأمريكى معرفة كل شىء تفعله على الإنترنت؟»، قالت الصحيفة فى صفحتها الأولى إن «وكالة الأمن القومى الأمريكى تمتلك برنامجاً يتيح لمحلليها البحث عن معلومات خاصة بالأفراد والاطلاع على كم هائل من المعلومات الخاصة بهم من رسائل إلكترونية وحواراتهم على الإنترنت وسجل التصفح الإلكترونى، وذلك بحسب وثائق سربها المتعاقد السابق فى الوكالة إدوارد سنودون».

وأوضح التقرير أن البرنامج الذى تستخدمه الوكالة يسمى xkeyscore، وهو من أفضل البرامج الاستخباراتية المتطورة على الإنترنت فى العالم. ويستطيع هذا البرنامج المتطور تخزين أى كلمة يضعها الفرد فى خانة البحث، ويمكن للمحللين الحصول على أى معلومات عن الأفراد عن طريق الاسم أو رقم الهاتف أو عنوان بريدهم الإلكترونى، كما يمكنهم معرفة أى لغة كانوا يستخدمونها فى بحثهم على الإنترنت أو البرنامج الذى استخدموه. وتفيد وثائق وكالة الأمن القومى الأمريكى بأنه قبض على حوالى 300 إرهابى باستخدام هذا البرنامج فى 2008.

وسيؤدى الكشف عن هذا البرنامج إلى ردود فعل عنيفة من قِبل الرأى العام على وكالة الأمن القومى الأمريكى وعلى برامجها التجسسية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي

مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي