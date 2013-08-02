المخابرات الأمريكية تراقب العالم بـ«إكس كى سكور»

كتب : أمنية نجيب الجمعة 02-08-2013 10:20

كشفت صحيفة «الجارديان» البريطانية عن هوية البرنامج الذى تستخدمه أجهزة الاستخبارات الأمريكية فى التجسس على كل مستخدمى الإنترنت فى العالم. وتحت عنوان «كيف تستطيع وكالة الأمن القومى الأمريكى معرفة كل شىء تفعله على الإنترنت؟»، قالت الصحيفة فى صفحتها الأولى إن «وكالة الأمن القومى الأمريكى تمتلك برنامجاً يتيح لمحلليها البحث عن معلومات خاصة بالأفراد والاطلاع على كم هائل من المعلومات الخاصة بهم من رسائل إلكترونية وحواراتهم على الإنترنت وسجل التصفح الإلكترونى، وذلك بحسب وثائق سربها المتعاقد السابق فى الوكالة إدوارد سنودون».

وأوضح التقرير أن البرنامج الذى تستخدمه الوكالة يسمى xkeyscore، وهو من أفضل البرامج الاستخباراتية المتطورة على الإنترنت فى العالم. ويستطيع هذا البرنامج المتطور تخزين أى كلمة يضعها الفرد فى خانة البحث، ويمكن للمحللين الحصول على أى معلومات عن الأفراد عن طريق الاسم أو رقم الهاتف أو عنوان بريدهم الإلكترونى، كما يمكنهم معرفة أى لغة كانوا يستخدمونها فى بحثهم على الإنترنت أو البرنامج الذى استخدموه. وتفيد وثائق وكالة الأمن القومى الأمريكى بأنه قبض على حوالى 300 إرهابى باستخدام هذا البرنامج فى 2008.

وسيؤدى الكشف عن هذا البرنامج إلى ردود فعل عنيفة من قِبل الرأى العام على وكالة الأمن القومى الأمريكى وعلى برامجها التجسسية.