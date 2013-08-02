"تمرد سوهاج" تنظم إفطارًا جماعيًا بحضور أسرة "أبو ضيف"

أكد أحمد العنانى، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار وعضو حركة تمرد وجبهة الإنقاذ بسوهاج، أن أعضاء حركة تمرد اجتمعوا مساء أمس الخميس، وسوف يقيمون اليوم حفل إفطار جماعى فى النادى البحرى لمناقشة الدستور الجديد والإعلان الدستورى.

وأضاف "العنانى"، أنه تمت دعوة كل من أسرة الصحفى الراحل الحسينى أبو ضيف، وبعض من محامين الشهداء فى قضية قتل المتظاهرين، بالإضافة إلى الشخصيات العامة وبعض الأحزاب والقوى المدنية، وأعضاء المكتب التنفيذى لشباب جبهة الإنقاذ والدستور والكرامة والتحالف الشعبى الاشتراكى والتجمع، لحضور الإفطار الجماعى.

وأشار العنانى إلى أنه سيتم بعد الإفطار أيضا دراسة ما يحدث فى الفترة المقبلة، ومناقشة مكتسبات الثورة وكيفية الحفاظ عليها، وذلك استكمالا لثورة 25 يناير و30 يوليو.

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