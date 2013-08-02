«مساجد حولي» قطفت تباشير إنتاجها الزراعي ... رطب سعمران

أعلن رئيس قسم الزراعة في إدارة مساجد حولي عبدالرحمن عبيد عن بدء القسم بجني ثمار مشاريعه في زرع شجر النخيل، وذلك بقطف تباشير إنتاج ثمار النخيل من نوع رطب سعمران، الذي يمثل أحد مشاريعهم الذي عملوا من خلاله على غرس 300 نخلة من صنف الدرجة الأولى لإنتاج نحو 200 طن من التمور يستفيد منها رواد المساجد.

>وقال عبيد إن قسم الزراعة أخذ على عاتقه منذ إنشائه، كسابقة لإدارة مساجد حولي، تنفيذ عدد من المشاريع أهمها مشروع كبس وتغليف التمور بهدف توفير منتج قابل للتخزين والاستخدام في كل مناسبة سعيا لتوصيل تمور المساجد إلى العالمية، إضافة إلى مشروع إكرام النخلة بغرض العناية بشجرة النخيل لرفع نسبة إنتاج التمور لدعم مشروع جنيها وتوزيعها ومشروع الألف نخلة لزراعة ألف شجرة من الصنف الجيد «برحي» للحصول على أفضل ثمار النخيل.

>وذكر أن هناك العديد من المشاريع الأخرى التي تؤكد ريادة القسم في تعزيز الأنشطة والأعمال الزراعية والتواصل المجتمعي منها مشروع غرس الاشجار المثمرة واستخدام الجرار الفخارية وخراطيم التسريب لري الاشجار وإعادة تدوير مياه الوضوء والصرف الصحي، إضافة إلى مشروع الشراكة المجتمعية.

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