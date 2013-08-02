أناقة خاصة بالعيد...

في استقبال العيد، اعتمدي إطلالة مميزة تجمع بين الأنوثة والترف بكل أناقة. اختاري أزيائك بخامات الدانتيل أو الحرير وزينها بالإكسسسوارات الفاخرة...
- تنسيق وتصوير: جهاد حجيلي.
- ماكياج: إيلي استيفان.
- تصفيف شعر: ايلي اسبر.
- الأزياء من محلات: Front Row, MCQ و Boutique Thaya – بيروت.
- المجوهرات من تصميم: Jean Paul Karadjan.
- الأقنعة من Supercalifragilisticexpialidocious – بيروت.
الصورة رقم 1:
- ثوب باللون الأبيض مزين بالدانتيل الأسود وبعقدة عند الخصر من Gustavo Cadile. سعره 5670$.
- أقراط للأذنين من Jean Paul Karadjian.
- حقيبة من الساتان الأسود من MCQ. سعرها 2401$.
- وشاح باللون الأسود من Amanda Wakeley. سعره 410$.
الصورة رقم 2:
- ثوب من الدانتيل باللون الذهبي من Naeem Khan. سعره 9800$.
- أقراط للأذنين من Jean Paul Karadjian.
- سوار من Paolo Petrone. سعره 330$.
الصورة رقم 3:
- ثوب باللون العاجي من Badgley Mischka. سعره 7885$.
- سوار وأقراط للاذنين من Jean Paul Karadjian.
الصورة رقم 4:
- ثوب من الحرير المطبع من Naeem Khan. سعره 4645$.
- خاتم من MCQ. سعره 457$.
- حذاء ذو كعب مرتفع باللون الأحمر. سعره 800$.
الصورة رقم 5:
- ثوب باللون الأسود من Gustavo Cadile. سعره 4350$.
- أقراط للأذنين من Jean Paul Karadjian.
الصور رقم 6:
- ثوب باللون الذهبي من Marchessa. سعره 4140$.
- خاتم من MCQ. سعره 457$.