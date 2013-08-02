المصممة زوات فلمبان: العباءة السعودية أكثر تميزاً من غيرها

مصممة سعودية عريقة تميزت عباءاتها وجلابيتها بالرقي والإبداع، فكل تصميم يجسد لوحة فنية تقتنيها المرأة السعودية لتميزها عن بقية السيدات في أي مناسبة كانت. في حوار مع «سيدتي نت» أخبرتنا زوات عن أهم خطوط العباءة والجلابيات الدارجة في فصل الصيف، وعن مجموعتها الجديدة لشهر رمضان والعيد.

* بماذا تتميز عباءات المصممة زوات فلمبان عن غيرها من التصميمات؟

تتميز كل قطعة من عباءاتي وجلابياتي بأنها لوحة مميزة نادرة، فأنا أشرف عليها من بداية التصميم إلى نهاية خروجها في جميع المراحل، وأنا كنت أول من ابتكر موضات متعددة في العباءات كالعباءة التي ترتدى على الوجهين والمرسومة بمناظر طبيعية والعباءات الملونة.

* كيف استطعتِ مواكبة الموضة؟

أتابع الموضة بموضة الملابس وأجاري موضة العباءات والجلابيات بحضوري لعروض الأزياء في فرنسا وبريطانيا ودبي، خاصة أن مدينة دبي خليجية وقريبة في تصميماتها من السعودية.

* بماذا تتميز العباءة السعودية بنظرك عن بقية العباءات؟

تتميز العباءة السعودية بأنها تتماشى مع الموضة أولاً بأول؛ فهي اهتمام كل سيدة تهتم بأناقتها وإطلالتها، فأنا أتابع جميع الموضة من ألوان وكلف وقصات، والتي تدخل في تصميم العباءات، وأقتنيها كلها من خارج السعودية؛

* هل أصبحت العباءات الملونة تطغى على اختيار السيدة السعودية ؟

المبالغة في العباءة لا أؤيدها أبداً، ولا أحبذ الفكرة في المبالغة بالعباءات التي ترتدى للأسواق، فهناك فرق بين ما يرتدى في الأسواق والأفراح والمطاعم والعزاء، فيجب على السيدة أن تميز كل عباءة وأين ترتديها.

*ما هو المميز في مجموعة عباءات وجلابيات زوات فلمبان في رمضان والعيد لهذا العام؟

مجموعة رمضان تحتوي على الألوان المشعة والقصات الجديدة، الدانتيل والقطيفة فهما موضتان ملكيتان لا نستطيع الاستغناء عنهما، وأستخدم الدانتيل الخفيف المناسب لفصل الصيف، كما أنني أراعي أن هناك سيدات لا يحبذن المبالغة في الألوان، فأعتمد في تصميماتي على عمل «الأسود في الأسود»، خاصة للأمهات. أما الفتيات اللواتي يرغبن في الألوان والعباءات الشبابية فلدي موديلات معينة تناسبهن تماماً، فكل عمر له ما يناسبه.

* ما هي أكثر الأقمشة الدارجة، والتي تناسب فصل الصيف؟

القطن المدموج مع الحرير هو أكثر ما يناسب فصل الصيف، أما قماش الاسترتش فدام لسنوات طويلة، والدانتيل والقطيفة ملكا الأزياء، ولا يمكن أن يبطل مع مرور الوقت، وهو قماش يناسب الكيَّ والغسيل المتكرر؛ بسبب فصل الصيف خاصة.

*ماذا عن الألوان؟

الأبيض والأسود والبيج و«التشوكليت»، فأنا لا أحب أن ألعب في الألوان كثيراً؛ كي لا أضيع هوية العباءة، وتتحول إلى فستان فأنا أستخدم الألوان بحدود. فأعتمد على أن تكون غالبية العباءات من اللون الأسود، والألوان الأخرى تدخل على العباءة كتصميم في الموديل، وليس اللون الأساسي.