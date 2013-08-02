اعتقال قاتل جندى لبنانى بالقرب من بعلبك وتوقيف ضابطين فارين من جيش الأسد

أفادت الأنباء بأن مخابرات الجيش اللبنانى اعتقلت قرب بعلبك شمال شرق لبنان صباح اليوم الجمعة الشخص المتهم بقتل العسكرى فى الجيش اللبنانى شربل حاتم، فى بلدة مجدل عنجر قرب الحدود السورية الأربعاء الماضى.

وقتل شربل وأصيب زميل له الأربعاء الماضى إثر تعرض دورية من قوات الجيش اللبنانى لإطلاق نار فى محلة مجدل عنجر بالبقاع قرب الحدود السورية.

على صعيد آخر، أفادت التقارير الواردة من منطقة البقاع الغربى اللبنانية بأن مخابرات الجيش ألقت القبض فى بلدة كفر قوق - قضاء راشيا على عنصرين فارين من الجيش السورى دخلا إلى لبنان خلسة.