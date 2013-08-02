استنفار أمنى إسرائيلى بالقدس فى الجمعة الأخيرة من رمضان

نشرت قوات الاحتلال الإسرائيلى الآلاف من عناصر الشرطة، اليوم الجمعة، فى البلدة القديمة بالقدس المحتلة ومحيطها، خاصة فى محيط الحرم القدسى الشريف، تحسباً لمواجهات محتملة خلال صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

وقال شهود عيان "إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلى تفرض منذ فجر اليوم تشديداً أمنياً على جميع المداخل المؤدية إلى مدينة القدس من الضفة الغربية، فيما تفرض إغلاقات لبعض الطرق الرئيسية وسط المدينة".

وفى بيان لها وزع على وسائل الإعلام، قالت الشرطة الإسرائيلية، "إن الآلاف من عناصر الجيش والشرطة انتشرت فى القدس ومحيطها لترتيب إنهاء الجمعة الأخيرة بالمدينة، خاصة فى ظل توقع حضور أعداد كبيرة إلى المسجد الأقصى".

وأوضح البيان أن الشرطة ستسمح بدخول الفلسطينيين من الضفة الغربية لمن تجاوز عمره من الرجال 40 عاما فقط.