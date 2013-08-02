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عراقيون يحيون ذكرى وفاة الإمام على بالتطبير

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عراقيون يحيون ذكرى وفاة الإمام على بالتطبير عراقيون يحيون ذكرى وفاة الإمام على بالتطبير

أحيا عراقيون فى مدن تضم مراقد شيعية بأنحاء العراق، مساء أمس، الذكرى السنوية لوفاة الإمام على بن أبى طالب (رابع الخلفاء المسلمين وابن عم النبى محمد خاتم الأنبياء) وهو من أقدس المناسبات الدينية بالنسبة للشيعة بتطبير أنفسهم.

والتطبير عادة شيعية تعنى زج رءوس المحتفلين بهذه المناسبة بالسكاكين والسيوف وضرب أنفسهم بالسلاسل حتى يسيل الدم من أجسادهم، تعبيرا عن حزنهم لوفاة الإمام على.

وشارك المئات من أنصار المواكب الحسينية فى الاحتفال؛ حيث قاموا بشج رءوسهم وشق أعلى الجبين وإسالة الدم بالسيف، يصاحبه ضرب بالسلاسل على الظهر يترافق معه صرخة "يا حيدر"، بحسب مراسلة الأناضول.

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