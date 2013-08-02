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أوباما يهاتف نتنياهو وعباس

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أوباما يهاتف نتنياهو وعباس أوباما يهاتف نتنياهو وعباس

أجرى الرئيس الأمريكى "باراك أوباما" اتصالاً هاتفياً اليوم، بكل من رئيس الوزراء الإسرائيلى "بنيامين نتانياهو"، والرئيس الفلسطينى "محمود عباس".

وورد فى بيان صادر عن البيت الأبيض أن أوباما أشاد، خلال المحادثتين، بشجاعة نتانياهو وعباس، لاستئنافهما مفاوضات الحل النهائى.

وأورد البيان أن أوباما أكد لنتانياهو أن هناك كثيرا من الجهود ينبغى أن يبذلها الطرفان فى الأيام والأشهر المقبلة، مؤكداً دعم الولايات المتحدة لجميع الجهود المبذولة بغية التوصل إلى سلام بين الطرفين، فيما تناول الزعيمان إلى جانب ذلك، بعض القضايا الإقليمية، وناقشا الأفكار المشتركة المتعلقة بالتنسيق بين البلدين بهذا الشأن.

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