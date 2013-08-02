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خسائر فادحة جراء سقوط أمطار غزيرة على الخرطوم وولايات سودانية أخرى

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خسائر فادحة جراء سقوط أمطار غزيرة على الخرطوم وولايات سودانية أخرى خسائر فادحة جراء سقوط أمطار غزيرة على الخرطوم وولايات سودانية أخرى

أدى الهطول المتواصل للأمطار بالخرطوم ومعظم الولايات بالسودان، خلال اليومين الماضيين وحتى صباح اليوم الجمعة، إلى وقوع خسائر فادحة فى الأرواح والممتلكات، وخاصة بمناطق شمال دارفور، حيث تسببت الأمطار الغزيرة فى تشريد نحو ألفى أسرة، نتيجة انهيار منازلهم، كما غمرت مستشفى "الفاشر" مياه الأمطار، وتوقف عن العمل.

وناشد والى شمال دارفور عثمان كبر، الجهات المعنية والمنظمات المختلفة المعاونة فى سد العجز لقلة إمكانيات الولاية أمام حجم الخسائر والأضرار، من خلال إقامة مناطق للإيواء وتوفير الغذاء والكساء.

كما تسببت الأمطار فى حدوث ارتباك مرورى بالخرطوم، نتيجة تكدس المياه فى معظم شوارع العاصمة، وانقطع التيار الكهربائى فى مختلف المناطق. وفى أم درمان لقى طفلان مصرعهما وأصيب ثلاثة، نتيجة انهيار المنزل الذى يقيمون فيه جراء الأمطار الغزيرة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية السودانية، قد توقعت تواصل هطول الأمطار الغزيرة طوال أيام الأسبوع القادم بجميع أنحاء البلاد.

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