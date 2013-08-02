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استعدادات أمنية مكثفة فى مليونية أنصار الرئيس المعزول بالمنيا

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استعدادات أمنية مكثفة فى مليونية أنصار الرئيس المعزول بالمنيا استعدادات أمنية مكثفة فى مليونية أنصار الرئيس المعزول بالمنيا

كثفت قوات أمن المنيا من تواجدها أمام المناطق والمنشآت الحيوية، مثل مديرية الأمن وديوان المحافظة وأقسام ومراكز الشرطة والبنوك، استعدادا لمليونية اليوم، التى دعا لها مؤيدو الرئيس المعزول، للمطالبة بالعودة إلى منصبه.

وتشهد محافظة المنيا، منذ رحيل "مرسى" عن منصبه مسيرات، يومية لمؤيديه وكان آخرها بالأمس فى بعض مراكز المحافظة، منها المنيا وملوى، وتحديدا فى قرية دلجا، والتى يحدث دائما اعتداء من بعض الصبية المشاركين فى المسيرة بالقول أو برشق الكنيسة بالحجارة أو بالكتابة ضد الرموز القبطية والكنسية على حوائط وجدران المنازل، مما دفع الأهالى بالاستغاثة بالأمن، خوفا من اندلاع أعمال عنف قد لا تنتهى.

ومن ناحيتهم، أعلن المعتصمون فى ميدان بالاس وسط مدينة المنيا عن الخروج فى مسيرة اليوم تضامنا مع الدعوة التى خرجت من القاهرة لتأييد الرئيس المعزول.
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