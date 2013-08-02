ضبط 8 طن أرزم مدعم بالإسماعيلية

الاسماعيليه - محمــد جمعـــة: منذ 35 دقيقة 54 ثانية

تمكنت مباحث التموين بمحافظة الإسماعيلية، من ضبط كمية كبيرة من الجبن الابيض منتهى الصلاحية ، و8 طن ارز مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء ، وكمية من الالعاب النارية

وردت معلومات لضباط قسم شرطة التموين والتجارة الداخلية أكدتها التحريات مفادها قيام المدعو شحاتة م ع سن 65 صاحب سوبر ماركت وتاجر جملة مقيم الشيخ زايد دائرة قسم ثالث بترويج منتجات غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستخدام الآدمى.

> و قامت قوة من القسم بالإشتراك مع لجنة من مديرية الصحة بالإسماعيلية بمداهمة المحل المشار إليه ، وبتفتيشه عُثر بداخله على كمية من عبوات الجبن الأبيض منتهية الصلاحية بلغ وزنها حوالى ( ربع طن ).

> تم التحفظ على المضبوطات ، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

> وتم ضبط السيارة رقم 2569 د أ ح قيادة المدعو نبيل ف ف سن 33 سائق مقيم المنزلة ــ دقهلية محملة بكمية من الأرز المدعم من قبل الدولة بدون تصريح بلغ وزنها حوالى (8 طن ) بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء لحسابه الخاص تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتم ضبط المتهم على م إ سن 45 صاحب مكتبة كائنة بدائرة قسم ثالث ، مقيم الشيخ زايد ــ دائرة قسم ثالث لحيازته داخل المكتبة كمية من الألعاب النارية.

> وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات