مسح: نمو قطاع التصنيع البريطانى فى بداية الربع الـ3

أظهر مسح أن قطاع الصناعات التحويلية فى بريطانيا نما بأسرع وتيرة له خلال أكثر من عامين فى بداية الربع الثالث، ويبدو أنه سيساعد على إعطاء زخم للاقتصاد الآخذ فى التعافى.

وقفز مؤشر ماركت "سى.آى.بى.إس" لمديرى مشتريات قطاع الصناعات التحويلية إلى 54.6 فى يوليو مقارنة 52.9 بعد التعديل بالرفع فى يونيو ليواصل صعوده للشهر الرابع على التوالى.

وهذه القراءة هى الأعلى منذ مارس 2011، وتتجاوز بفارق كبير أكثر التوقعات تفاؤلا فى استطلاع أجرته رويترز لمجموعة من خبراء الاقتصاد.

ويتسارع نمو الاقتصاد البريطانى سواء صار مستداما أم لا ويتوقع صندوق النقد الدولى نموا بنسبة 0.9% فى الناتج المحلى الإجمالى هذا العام ارتفاعا من 0.2% فى عام 2012.

وجاء نمو قطاع الصناعات التحويلية، الذى يمثل 10% من الناتج المحلى الإجمالى البريطانى، فى يوليو بدعم من ارتفاع الطلبات الجديدة والإنتاج بأسرع معدلات منذ فبراير 2011.