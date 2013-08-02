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لقاء مفاجئ بين «بوتين» ورئيس المخابرات السعودية فى موسكو

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لقاء مفاجئ بين «بوتين» ورئيس المخابرات السعودية فى موسكو لقاء مفاجئ بين «بوتين» ورئيس المخابرات السعودية فى موسكو

كتب : عبدالعزيز الشرفى منذ 29 دقيقة

عقد الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، مساء أمس الأول، لقاء مفاجئاً مع رئيس جهاز الاستخبارات السعودى، الأمير بندر بن سلطان، لمناقشة الأوضاع فى الشرق الأوسط. ونقلت وكالة الأنباء الروسية عن المتحدث باسم الكرملين، ديمترى بيسكوف، قوله إنه جرى خلال اللقاء مناقشة مجموعة واسعة من المسائل المتعلقة بالعلاقات الروسية، إضافة إلى الوضع فى شمال أفريقيا، ولم يكشف «بيسكوف» تفاصيل ما دار فى اللقاء الذى عُقد فى العاصمة الروسية «موسكو»، الذى يأتى فى ظل توتر العلاقات بين موسكو والرياض، بسبب النزاع فى سوريا.

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