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«ديبكا»: الخلافات تقسم «حماس» إلى 3 مجموعات

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«ديبكا»: الخلافات تقسم «حماس» إلى 3 مجموعات «ديبكا»: الخلافات تقسم «حماس» إلى 3 مجموعات

كتب : عبدالعزيز الشرفى منذ 13 دقيقة

ذكر موقع «ديبكا» الاستخباراتى الإسرائيلى، فى تقرير له أمس، أن القيادة الإيرانية أكدت لوفد من حركة حماس، أنها على استعداد لإعادة العلاقات إلى سابق عهدها، حال عودة الحركة لتأييد بشار الأسد. وأضاف: «لم يبلغ وفد حماس رد حركته على إيران بعد، فى ظل انقسام الحركة داخلياً إلى 3 مجموعات؛ الأولى تابعة لرئيس المكتب السياسى، خالد مشعل، التى ترى ضرورة انصياع الحركة لأوامر قادة التنظيم الدولى للإخوان. وتابع: «أما المجموعة الثانية فتابعة لرئيس حكومة حماس فى غزة، إسماعيل هنية، الذى قطع اتصالاته بـ(مشعل)». وأشار الموقع الإسرئيلى، إلى أن المجموعة الثالثة تتكون من مجموعة من القيادات المؤيدة للتعاون مع حزب الله، وإيران، وعلى رأسهم محمود الزهار وقادة الجناح العسكرى للحركة.

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