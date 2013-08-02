القيادى الإسلامى"أبوختالة" ينفى صلته بمصرع السفير الأمريكى فى ليبيا

نفى أحمد أبو ختالة القيادى الإسلامى الليبى فى بنغازى أى صلة له بالهجوم الذى استهدف القنصلية الأمريكية فى بنغازى، والذى أدى إلى مقتل أربعة أمريكيين من بينهم السفير الأمريكى فى ليبيا كريستوفر ستيفنز وثلاثة من مرافقيه فى سبتمبر من العام الماضى.

وقال أبو ختالة فى تصريحات أذيعت اليوم أن أحدا لم يحاول التواصل معه من الجانب الأمريكى أو الليبى كما أنه نفى تلقى طلبا لتقديم شهادته من قبل الجهة المكلفة بالتحقيق فى هذه القضية، والتابعة لمكتب التحقيق الفيدرالى الأمريكى "أف بى أى" بهذا الشأن.

وقال أبوختالة إنه فى حال استدعائه للتحقيق لن يعتبر الأمر مشكلة ولكنه يرفض التعرض للاستجواب بل يطالب بالحوار مضيفا أنه شاهد رجالا يحملون قاذفات مضادة للدروع ورشاشات، ولكن إطلاق النار منعه من الوصول إلى موقع القنصلية أو دخولها مضيفا أنه نجح أخيرا فى دخول القنصلية عقب انسحاب جميع المهاجمين يذكر أن مسئولين أمريكيين كانوا قد اتهموا "أبوختالة" بأنه قائد الجماعة التى نفذت الهجوم على القنصلية الأمريكية بنغازى.

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