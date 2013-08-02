تحالف القوى الليبى يجمد مشاركته بالبرلمان والحكومة حتى إقرار الدستور

جمد تحالف القوى الوطنية الليبية مشاركته فى العملية السياسية فى ليبيا بالمؤتمر الوطنى الليبى، والحكومة حتى إقرار الدستور الليبى الجديد الذى ينظم الحياة السياسية.

وقال المتحدث باسم التحالف القوى الوطنية ورئيس كتلة التحالف فى البرلمان الليبى توفيق الشهيبى فى تصريحات له أذيعت اليوم إن إعلان تحالف القوى الوطنية الليبية عن تجميد مشاركته بسبب عدم وجود دستور ينظم الحياة السياسية مضيفا أنه سيكون لأعضاء التحالف سواء فى البرلمان أو الحكومة حرية الاختيار كأفراد بين الاستمرار فى وظائفهم من عدمه.

وأوضح أن التحالف كان ولا يزال يمثل حالة شعبية خرجت من رحم ليبيا لتعبر عن الطموح فى دولة عصرية أساسها القانون، وأنه تم التصدى ومنذ اليوم الأول لانعقاد المؤتمر الوطنى العام لكتلة تحالف القوى الوطنية التى كانت انعكاسا للشارع الليبى، وشن حملات إعلامية شرسة وما زالت تزداد اليوم شراسة ضد التحالف ورئيسه.