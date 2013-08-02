نادي قضاة طنطا يشطب عضوية 5 من المؤيدين لـ"المعزول"

كتب : أحمد ربيع وطارق صبرى الجمعة 02-08-2013 00:51

قررت الجمعية العمومية لنادي قضاة طنطا برئاسة المستشار حسن الغزيري، والتي انتهت فعاليتها منذ قليل، شطب عضوية 5 من قضاة تيار الاستقلال الموقعين على بيان "رابعة العدوية" وانحيازهم للمعتصمين والمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى الحكم والتحريض على القوات المسلحة.

وقال المستشار أحمد غازي، عضو مجلس إدارة النادي، إن الجمعية حضرها 65 قاضيا وعضو نيابة عامة، ووافقت بالإجماع على شطب القضاة كل من المستشارين علي رضوان علي رضوان وياسر فاروق عبداللطيف الدسوقي وأحمد محمد كساب، رئيس المحكمة، ومحمد أبوبكر عبدالظاهر، رئيس المحكمة، وعمر عبدالعزيز علي أحمد، رئيس النيابة، مشيرا إلى أن الجمعية العمومية اتخذت قرارا بحرمان القضاة السابقين من دخول نادي قضاة طنطا والاستفادة من الخدمات التي يقدمها النادي.