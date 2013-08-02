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فشل محاولة تفجير أحد فنادق مبيت ضباط الشرطة بالعريش

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فشل محاولة تفجير أحد فنادق مبيت ضباط الشرطة بالعريش فشل محاولة تفجير أحد فنادق مبيت ضباط الشرطة بالعريش
الجماعات المسلحة استهدفت الفندق بصاروخ سقط في مكان خالٍ بجوار الفندق

كتب : حاتم حمدي الجمعة 02-08-2013 02:06

فشلت جماعات مسلحة في استهداف فندق سيناصن الذي يتخذه ضباط الشرطة مقرا لمبيتهم.

وسمع أهالي العريش صوت انفجار ضخم هز المدينة بأكملها وعندما هرع الأهالي إلى مكان صوت الانفجار، تبين أن صاروخ سقط خلف فندق سيناصن على ساحل العريش في مكان خالٍ من من المباني، وخلف الصاروخ حفرة عميقة تقدر بحوالي 7 أمتار تقريبا وأدى إلى تحطم العديد من واجهات المحلات والنوافذ الزجاجية للمنازل.

وشوهدت طائرات الأباتشي وهي تحلق في سماء المنطقة، وكان مجند لقي مصرعه أمس كان يقف على حراسة فندق سيناصن الذي استهدف بصاروخ.

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